Погром на столичному ринку: затримано десятьох учасників

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Фото: hromadske.ua Силовий демонтаж кіосків на ринку

Поліція відреагувала на погром на столичному ринку

Внаслідок конфлікту на ринку біля станції метро «Лісова» постраждало троє правоохоронців. 10 активних учасників події доставили до Деснянського управління поліції. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, кілька десятків агресивно налаштованих молодиків пошкодили торгову точку продавця, який побив військового пенсіонера і вчора був затриманий, та влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.

«Поліцейські втрутилися у ситуацію і припинили протиправні дії. У результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу. Десятьох активних учасників затримали і доставили до управління поліції. Зараз слідчі вивчають записи відеонагляду, зокрема і ті, що розміщені у мережі Інтернет, тож діям кожного доставленого нададуть правову кваліфікацію», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Він також зазначив, що слідчі Деснянського управління поліції розпочали два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше сьогодні, до кіоска біля станції метро «Лісова» у Києві, де 26 травня побили військового пенсіонера, прийшли радикали, які почали громити кіоски, ламати ролети. Сталася сутичка поліцією.

Нагадаємо, у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.

Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро «Лісова».

Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.