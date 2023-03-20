Поблизу Києва сили ППО збили ворожий безпілотник: деталі

Влада закликала негайно прямувати в найближчі укриття під час сигналу тривоги

Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі над Києвом був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами ППО ціль була знищена. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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«Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні! Але вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва – чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття», – сказав Попко.

Нагадаємо, у Києві та області вдруге за день лунала повітряна тривога.

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