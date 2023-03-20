Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поблизу Києва сили ППО збили ворожий безпілотник: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поблизу Києва сили ППО збили ворожий безпілотник: деталі
фото ілюстративне

Влада закликала негайно прямувати в найближчі укриття під час сигналу тривоги

Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі над Києвом був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами ППО ціль була знищена. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

«Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні! Але вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва – чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття», – сказав Попко.

Нагадаємо, у Києві та області вдруге за день лунала повітряна тривога.

Розпочалася 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта. 

Теги: Київ війна безпілотник укриття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У Києві зміниться час продажу алкоголю
У Києві зміниться час продажу алкоголю
Поблизу Києва сили ППО збили ворожий безпілотник: деталі
Поблизу Києва сили ППО збили ворожий безпілотник: деталі
У Києві на маршрути вийшли трамваї українського виробника (фото)
У Києві на маршрути вийшли трамваї українського виробника (фото)
Кілька областей сьогодні частково можуть бути без світла
Кілька областей сьогодні частково можуть бути без світла
У столиці зафіксовано високий рівень забрудненості повітря
У столиці зафіксовано високий рівень забрудненості повітря
У Києві цьогоріч з'явиться міст із металу «Азовсталі» (фото)
У Києві цьогоріч з'явиться міст із металу «Азовсталі» (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
22K
Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)
16K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
7884
Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW
7318
Знайшли «ухилянта»: бійцю, що обороняє Бахмут, зателефонували з військкомату
6655
Вибухи у Калинівці. Військові мають компенсувати мільйон за зруйнований будинок

Новини

Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Сьогодні, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Сьогодні, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту