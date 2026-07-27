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Поблизу Вишневого під колесами потяга загинув чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поблизу Вишневого під колесами потяга загинув чоловік
Машиніст подавав звукові сигнали, аби попередити про небезпеку, однак чоловік не відреагував і продовжив рух
фото: Національна поліція України/Facebook

Пішохід переходив залізничні колії у невстановленому для цього місці

Поблизу залізничної станції у Вишневому під колеса електропотяга сполученням «Київ – Фастів» потрапив чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Подія сталася напередодні, 26 липня. За попередніми даними правоохоронців, пішохід переходив залізничні колії у невстановленому для цього місці. Машиніст подавав звукові сигнали, аби попередити про небезпеку, однак чоловік не відреагував і продовжив рух.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Правоохоронці вкотре нагадують, що залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки, та закликають громадян бути максимально уважними й перетинати колії виключно у спеціально облаштованих місцях.

Нагадаємо, у місті Вишневе на Київщині сталася трагедія на залізничному вокзалі: під колесами електропотяга сполученням Фастів – Київ загинув неповнолітній.

Раніше вантажний потяг поблизу Стрия на смерть збив 19-річного місцевого мешканця. Трагедія трапилася близько 16:50 у суботу, 20 червня. Хлопець лежав на залізничній колії, коли на нього наїхав вантажний потяг. Від отриманих травм 19-річний стриянин загинув на місці.

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