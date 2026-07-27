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На Бориспільщині мотоцикл врізався у дві автівки: деталі смертельної аварії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Бориспільщині мотоцикл врізався у дві автівки: деталі смертельної аварії
37-річний водій мотоцикла Ducati не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху
фото: Національна поліція України

Водія Ducati та керманича автомобіля ВАЗ із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні

Поблизу міста Переяслав сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та двох легковиків. Унаслідок зіткнення загинула 32-річна пасажирка двоколісного. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Аварія сталася 26 липня. За попередніми даними правоохоронців, 37-річний водій мотоцикла Ducati не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Geely. Після цього мотоцикл врізався у ВАЗ, який рухався позаду в зустрічному напрямку.

Пасажирка мототранспорту від отриманих травм загинула на місці події. Водія Ducati та керманича автомобіля ВАЗ із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Нагадаємо, попри позитивну динаміку порівняно з 1990-ми, ситуація з безпекою на українських дорогах і сьогодні лишається гострою – про це детально писав «Главком» у колонці «Математика смертності: що не так із безпекою на українських дорогах». Лише за перші чотири місяці 2025 року на дорогах України загинули 815 людей, ще понад 8,3 тисячі дістали поранення. 

До слова, ввечері 26 липня в Оболонському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські затримали водія автомобіля Daewoo Nubira, який спричинив аварію на проспекті Степана Бандери. Автопригода сталася близько 21:00. Водій Daewoo Nubira рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням та врізався у Volkswagen Passat під керуванням 57-річного чоловіка, який їхав попереду в тому ж напрямку.  

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Теги: ДТП смерть Київщина

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