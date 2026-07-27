У Солом’янському районі сварка під час застілля закінчилася вбивством

Подія сталася на минулих вихідних в орендованій квартирі у Солом’янському районі

У столиці правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві знайомого під час розпивання алкоголю. Від отриманих ножових поранень потерпілий помер на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що подія сталася на минулих вихідних в орендованій квартирі у Солом’янському районі. Увечері на спецлінію 102 надійшов виклик від жінки, яка заявила, що її знайомий під час спільного відпочинку смертельно поранив іншого учасника компанії.

На місці події правоохоронці з'ясували, що в помешканні відпочивала компанія з чотирьох осіб – трьох чоловіків та жінки. Під час застілля між двома учасниками виникла словесна перепалка. У розпалі конфлікту 30-річний киянин дістав складний ніж та завдав 44-річному чоловікові кількох ударів, зокрема в шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

За даними поліції, затриманий є військовослужбовцем, який перебуває у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини), та раніше вже був судимий за майнові злочини.

Затриманий є військовослужбовцем, який перебуває у статусі СЗЧ фото: Національна поліція України

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці вже звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався ввечері неділі, 26 липня, на вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі Києва. За попередньою інформацією, між 19-річним хлопцем, який перебував зі своєю дівчиною, та перехожим виник раптовий конфлікт. Під час бійки молодик завдав ножового поранення своєму опоненту, а також спричинив тілесні ушкодження двом його знайомим, які втрутилися у сутичку.