Суд відправив під варту організатора виставки на Київщині, яку атакувала РФ

Гончарук також постраждав під час російського удару по виставці у Капітонівці

Суд обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада» Василю Гончаруку, якого вважають головним організатором заходу на військовому полігоні, у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Офіс генерального прокурора наполягав саме на триманні під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Раніше Гончарук перебував під конвоєм у медичному закладі, оскільки й сам зазнав поранень внаслідок російської атаки. Перед початком судового засідання адвокат фігуранта утримувався від будь-яких коментарів щодо справи.

Нагадаємо, 24 липня російські окупанти завдали ракетного удару по локації у Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. У Генштабі наголосили, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України.

Нещодавно стало відомо, що у лікарні від отриманих поранень помер 66-річний чоловік, громадянин України та дипломат Мальтійського ордену. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки на приватний полігон зросла до 11 людей, близько 100 осіб отримали поранення.