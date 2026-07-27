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Спалив авто через невдоволення послугами: у Києві затримано колишнього клієнта психолога

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спалив авто через невдоволення послугами: у Києві затримано колишнього клієнта психолога
Палієм виявився 34-річний житель столиці — колишній пацієнт потерпілого
фото: Національна поліція України

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі

У Подільському районі столиці поліцейські затримали чоловіка за підпал автомобіля психолога однієї з громадських організацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався на вулиці Вишгородській. До поліції надійшло повідомлення про те, що там горить позашляховик. На місце події першими прибули патрульні та рятувальники ДСНС. Як з'ясувалося, невідомий молотком розбив скло автомобіля BMW X5 і кинув у салон пляшку з легкозаймистою сумішшю, після чого втік. Автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень.

Автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень
Автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці встановили, що транспортним засобом користується 46-річний киянин, який працює психологом у громадській організації.

Під час проведення розшукових заходів оперативники Подільського управління поліції за допомоги працівників кримінального аналізу менше ніж за півгодини встановили особу, причетну до вчинення злочину. Палієм виявився 34-річний киянин, який є колишнім пацієнтом потерпілого та був невдоволений його роботою.

Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. У січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном. 

Також у Києві перед судом постане 49-річний чоловік, який із ревнощів спалив автомобіль нового обранця своєї колишньої співмешканки. За даними поліції, подія сталася наприкінці листопада минулого року в Деснянському районі столиці. До поліції надійшов виклик про займання автомобіля Hyundai на вулиці Радунській. Попри зусилля рятувальників, транспортний засіб згорів вщент.

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Теги: Київ кримінал автомобіль

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