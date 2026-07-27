27 липня у Києві обмежено рух вантажівок: подробиці

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об’єктів дорожнього сервісу

Підвищення температури повітря до +30 градусів викликало необхідність заборонити в’їзд вантажівкам вагою понад 24 тонни у столицю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Зазначається, що для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм.

«Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», – пояснили правоохоронці.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження Патрульна поліція повідомить у власному телеграм-каналі.

Нагадаємо, впродовж 27 липня – 2 серпня в Україні очікується мінлива погода з температурними гойдалками. На початку тижня переважатиме тепле повітря, однак у вівторок атмосферний фронт принесе короткочасні дощі з грозами у більшість областей та спричинить тимчасове зниження температури. Із середини тижня опади припиняться, установиться суха сонячна погода, а з 1–2 серпня до України повернеться справжня спека, особливо у південних та східних регіонах, де температура повітря сягатиме +32°…+34°.

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