На Львівщині вантажний потяг на смерть збив 19-річного юнака

Хлопець лежав на залізничній колії, коли на нього наїхав вантажний потяг

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці

Вантажний потяг поблизу Стрия на смерть збив 19-річного місцевого мешканця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Львівської області.

За даними правоохоронців, трагедія трапилася близько 16:50 у суботу, 20 червня. Хлопець лежав на залізничній колії, коли на нього наїхав вантажний потяг. Від отриманих травм 19-річний стриянин загинув на місці.

Слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня у Львові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на залізниці. Пасажирський потяг, що прямував із Закарпаття до південного регіону країни, здійснив наїзд на молодого чоловіка. Від отриманих важких травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків.

Також у місті Вишневе на Київщині сталася трагедія на залізничному вокзалі: під колесами електропотяга сполученням Фастів – Київ загинув неповнолітній.