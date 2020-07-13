Подорожчання електроенергії. Столична влада пояснила, як це вплине на вартість проїзду у транспорті



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Київ не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті

Київська влада не планує підвищувати вартість проїзду в міському електротранспорті через збільшення з 1 серпня тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії на 54%. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Я хочу заспокоїти всіх. Столична влада не планує піднімати тариф на проїзд в міському електротранспорті. Адже ми розуміємо, що це вдарить по кишенях киян. Тому будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для компенсації транспортним підприємствам», - сказав Кличко.

Разом з тим, він зауважив, що сьогодні на всьому рухомому складі «Київпастрансу» та на станціях швидкісного трамвая, міської електрички і фунікулера пасажири можуть скористатися е-квитком і не сплачувати готівкою. 50% усіх пасажирів уже сплачують за проїзд безконтактно.

«Місто планує повністю перейти на безконтактні способи оплати за проїзд. Тим самим виключивши готівку в громадському транспорті столиці», - додав Кличко.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії на 54,6% – з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ).