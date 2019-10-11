Погода сприяє: сьогодні у столиці масові ярмарки (адреси)



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На ярмарках пропонується сільськогосподарська продукція

Ярмарки відбудуться у восьми районах Києва

У п’ятницю, 11 жовтня, для більш повного задоволення потреб киян у сільськогосподарській продукції у столиці тривають сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і, з іншої сторони, від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»), вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова);

Подільському районі – вул. Полкова, 72;

Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);

Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька,1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

Як повідомлялося, у Києві продуктові сезонні ярмарки триватимуть до кінця тижня.

Також на Віннниччині розпочалися осінні ярмарки.

Нагадаємо, після заморозків і різкого похолодання, у п'ятницю в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.