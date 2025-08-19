Головна Київ Новини
20–21 серпня в Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Ірина Міллер
Ірина Міллер
20–21 серпня в Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Наслідки загорання травʼяного настилу на Обухівщині
фото: ДСНС України, Facebook

За  розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн

20–21 серпня в Києві та області утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Київська міська державна адміністрація закликає киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

У КМДА нагадали також про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

На території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

  • для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, киян закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Адже вже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі.

 


 
 

Київ КМДА пожежна небезпека спека

