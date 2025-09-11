Працевлаштування заради бронювання. Поліція затримала посадовця Міноборони

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Столичні поліцейські викрили посадовця Міноборони, який за $10 тис. влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що правопорушник обіцяв військовозобов’язаним роботу на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації. Встановлено, що він виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання зазначеної суми коштів від «клієнта» фото: поліція Києва

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання зазначеної суми коштів від «клієнта».

Незаконна оборудка може обернутися ділку десятьма роками ув’язнення фото: поліція Києва

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві триває розшук осіб, які ухиляються від військової служби під час мобілізації. У столичної поліції відповіли, скільки осіб вдалося затримати та доправити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за минулий 2024 рік і яка кількість киян перебуває у розшуку.