Поліцейські затримали на Київщині викрадача авто (фото)



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На викраденій автівці зловмисник намагався втекти від поліцейських Фото: Нацполіція

Автомобіль було викрадено у Голосіївському районі Києва

До Голосіївського управління поліції від киянина надійшло повідомлення про те, що на вулиці Академіка Глушкова зник його автомобіль. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та детективи територіального підрозділу.

Свідок правопорушення розповів поліцейським, що бачив, як невідомий відчинив дверці авто, сів всередину та поїхав. Очевидець запам'ятав прикмети зловмисника та надав їх детективам. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з'ясували, що власник встановив в автомобілі GPS-трекер, за допомогою якого дізналися місцезнаходження авто. Під час відпрацювання отриманої інформації слідчі Голосіївського управління поліції спільно із оперативниками столичного главку виїхали у Київську область, де ймовірно знаходився автотранспорт.

«GPS-трекер вказував на знайдений нами автомобіль, однак державний номерний знак не співпадав із номерами викраденого авто. Чоловік, схожий за описом на викрадача, перебував біля авто. Коли ми підійшли до нього для уточнення інформації, він сів у машину та почав тікати», - розповів старший слідчий Голосіївського управління поліції Іван Лисенко.

Зрештою поліцейські наздогнали авто і затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що викрадач - 50-річний мешканець Київської області, раніше судимий за аналогічний злочин. Після викрадення транспортного засобу він змінив державний номерний знак легковика на підроблений.

Зловмиснику повідомлено про підозру за скоєння правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.