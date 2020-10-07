На Київщині судитимуть банду, що напала на родину фермера (фото)



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Під час затримання у бандитів вилучена зброя Фото: Нацполіція

Злочинці зі зброєю вночі напала на родину фермера на Сквирщині

На Київщині озброєна банда, яка скоїла розбійний напад на фермера у Сквирському районі, постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники поліції зібрали доказову базу щодо причетності групи зловмисників до скоєння трьох злочинів – бандитизму, розбійного нападу та незаконного зберігання зброї.

Як повідомлялось, у квітні цього року невідомі особи в балаклавах, озброївшись пістолетами та ножами, вночі напала на родину фермера на Сквирщині. Звідти нападники викрали банківські картки, гроші та цінності. Ускладнювало пошуки зловмисників те, що потерпілий звернувся до поліції майже за добу потому через погрозу фізичною розправою над дітьми.

Однак вже невдовзі всі фігуранти злочинної групи були затримані.

Ними виявилися 61-річний організатор злочинної банди, житель Волині, та троє виконавців, 31-35 річного віку, мешканці різних куточків країни.

Під час проведення обшуків за місцем проживання нападників працівники поліції вилучили вогнепальну незареєстровану зброю, набої, ножі, маски, перуки, радіостанції, біноклі, інші знаряддя вчинення злочинів та речові докази, різні номерні автомобільні знаки.

Також вилучено два автотранспортні засоби з іноземною реєстрацією, на яких пересувались зловмисники - Land Rover та «запасний» автомобіль Opel.

Наразі досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 4 ст. 187 (Розбій), за ст.257 (Бандитизм) та за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу, завершено. Обвинувальні акти відносно чотирьох фігурантів скеровано до суду.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, - це позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.