Поліція Києва встановлює обставини пошкодження скла на пішохідному мосту



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На час роботи експертів тимчасово обмежено рух на цій ділянці мосту

Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місці пошкодження скляної частини мосту виїжджали столичні оперативники, зокрема криміналісти.

«Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Після ретельного огляду події буде надана правова кваліфікація. На час роботи експертів тимчасово обмежено рух на цій ділянці мосту», — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.