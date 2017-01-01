Поліція не пускає головну новорічну ялинку до Києва

У зв'язку із завантаженням доріг приїзд ялинки затримується

Приїзд головної новорічної ялинки, яку очікували на Софійській площі ще о 12-й годині, затримується. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook. «Друзі, у зв'язку із завантаженням доріг приїзд ялинки затримується», - сказано у повідомленні близько 15:40. Зазначається, що поки що поліція не пускає ялинку до Києва.



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Головна новорічна ялинка на в’їзді у Київ

У зв'язку із завантаженням доріг приїзд ялинки затримується

Приїзд головної новорічної ялинки, яку очікували на Софійській площі ще о 12-й годині, затримується. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook.

«Друзі, у зв'язку із завантаженням доріг приїзд ялинки затримується», - сказано у повідомленні близько 15:40.

Зазначається, що поки що поліція не пускає ялинку до Києва. «Також ми чекаємо на дозвіл від поліції, щоб безперешкодно потрапити на вулиці Києва», - йдеться в повідомленні Folk Ukraine.

Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело.

Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень.