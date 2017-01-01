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    Поліція не пускає головну новорічну ялинку до Києва

    У зв'язку із завантаженням доріг приїзд ялинки затримується
    Приїзд головної новорічної ялинки, яку очікували на Софійській площі ще о 12-й годині, затримується. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook. «Друзі, у зв'язку із завантаженням доріг приїзд ялинки затримується», - сказано у повідомленні близько 15:40. Зазначається, що поки що поліція не пускає ялинку до Києва.
    • Сьогодні, 16:43
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    <p>Головна новорічна ялинка на в&rsquo;їзді у Київ</p>

    Головна новорічна ялинка на в’їзді у Київ

    У зв'язку із завантаженням доріг приїзд ялинки затримується

    Приїзд головної новорічної ялинки, яку очікували на Софійській площі ще о 12-й годині, затримується. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook.

    «Друзі, у зв'язку із завантаженням доріг приїзд ялинки затримується», - сказано у повідомленні близько 15:40.

    Зазначається, що поки що поліція не пускає ялинку до Києва. «Також ми чекаємо на дозвіл від поліції, щоб безперешкодно потрапити на вулиці Києва», - йдеться в повідомленні Folk Ukraine.

    Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело.

    Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень. 

    Декор ялинки і Софійській площі обійдеться в 2,7 млн грн. Прикрасять її приблизно тисячею іграшок і 3,6 км гірлянд, а також ліхтариками різної довжини: від 40 до 140 см.

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