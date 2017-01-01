Поліція не пускає головну новорічну ялинку до Києва
- Сьогодні, 16:43
-
Розсилка
Головна новорічна ялинка на в’їзді у Київ
У зв'язку із завантаженням доріг приїзд ялинки затримується
Приїзд головної новорічної ялинки, яку очікували на Софійській площі ще о 12-й годині, затримується. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook.
«Друзі, у зв'язку із завантаженням доріг приїзд ялинки затримується», - сказано у повідомленні близько 15:40.
Зазначається, що поки що поліція не пускає ялинку до Києва. «Також ми чекаємо на дозвіл від поліції, щоб безперешкодно потрапити на вулиці Києва», - йдеться в повідомленні Folk Ukraine.
Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело.
Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень.
Декор ялинки і Софійській площі обійдеться в 2,7 млн грн. Прикрасять її приблизно тисячею іграшок і