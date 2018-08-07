Поліція розкрила деталі автопограбування у Києві



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Розбите вікно в пограбованій автівці

Грабіжники викрали 100 тисяч гривень, погрожуючи пістолетом

У столиці троє невідомих з автомобіля викрали 100 тисяч гривень. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався 6 серпня близько 18 години на вул. Здолбунівській.

Зі слів 40-річної потерпілої вона разом з водієм під'їхали на паркувальний майданчик одного з торгівельних центрів у власних справах. У якусь мить до їх автівки підбігло троє невідомих чоловіків у масках. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зловмисники розбили скло задніх дверей «Тойоти» і з салону забрали сумку з 100 тисяч гривень. З місця події нападники зникли на автомобілі «Фольксваген».

Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом розбійного нападу поліція відкрила кримінальне провадження. Розшук нападників триває.

На розшук злочинців орієнтовані наряди столичної поліції та введено спеціальний оперативний план.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до цього злочину.

Зазначимо, ЗМІ повідомляли про викрадення 2 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району 10 липня озброєні зловмисники пограбували чоловіка. Напад стався на вулиці Зарічній, 68, біля ресторану «Козацька рада». Невідомий кавказької зовнішності чотири рази вистрілив у постраждалого.