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    Поліція розшукала школяра-втікача з Ірпеня

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    <p>Поліція розшукала 17-річного Владислава Зінченка&nbsp;</p> - Поліція розшукала школяра-втікача з Ірпеня

    Поліція розшукала 17-річного Владислава Зінченка 

    Хлопець пішов з дому через сварку з батьками

    На Київщині ювенальні поліцейські розшукали неповнолітнього школяра з Ірпеня.

    Майже добу тривали пошуки зниклого 17-річного хлопця, який пішов з дому через сварку з батьками.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Поліцейські розшукали неповнолітнього втікача за місцем проживання одного з його товаришів. Хлопчина знав, що його розшукують батьки та поліція, однак повідомляти про своє місцезнаходження дорослим він не збирався», - розповіли правоохоронці.

    Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з ним та з його батьками щодо недопущення у подальшому випадків непорозумінь у родині, оскільки такі витівки можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

    За час відсутності юнака ніяких протиправних дій відносно нього не вчинено.

    Як повідомлялося, поліція Київщини розшукує безвісти зниклого 34-річного жителя села Мала Вільшанка Білоцерківського району, який зник в ніч на 13 березня. 

    Встановлено, що у день зникнення чоловік перебував за кермом автомобіля Range Rover Velar, держномер АІ 8888 ТЕ. Останній раз він спілкувався у телефонному режимі зі своєю дружиною 12 березня близько 23-ї години. Повідомив, що знаходиться неподалік місця проживання. У подальшому автівку господаря знайшли спалену дотла.

    Національна поліція України діти Київщина Ірпінь батьки розшук
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