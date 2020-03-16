Поліція розшукала школяра-втікача з Ірпеня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція розшукала 17-річного Владислава Зінченка

Хлопець пішов з дому через сварку з батьками

На Київщині ювенальні поліцейські розшукали неповнолітнього школяра з Ірпеня.

Майже добу тривали пошуки зниклого 17-річного хлопця, який пішов з дому через сварку з батьками.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Поліцейські розшукали неповнолітнього втікача за місцем проживання одного з його товаришів. Хлопчина знав, що його розшукують батьки та поліція, однак повідомляти про своє місцезнаходження дорослим він не збирався», - розповіли правоохоронці.

Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з ним та з його батьками щодо недопущення у подальшому випадків непорозумінь у родині, оскільки такі витівки можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

За час відсутності юнака ніяких протиправних дій відносно нього не вчинено.

Як повідомлялося, поліція Київщини розшукує безвісти зниклого 34-річного жителя села Мала Вільшанка Білоцерківського району, який зник в ніч на 13 березня.

Встановлено, що у день зникнення чоловік перебував за кермом автомобіля Range Rover Velar, держномер АІ 8888 ТЕ. Останній раз він спілкувався у телефонному режимі зі своєю дружиною 12 березня близько 23-ї години. Повідомив, що знаходиться неподалік місця проживання. У подальшому автівку господаря знайшли спалену дотла.