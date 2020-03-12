Поліція розшукує двох нападників, які побили очільника Інституту раку



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Керівник Національного інституту раку Андрій Безносенко звернувся до поліції із заявою про напад

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб

Столичною поліцією розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій стосовно головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До поліції Києва звернувся киянин та повідомив про те, що на вулиці Маршала Якубовського невідомі побили його та розпилили в обличчя сльозогінний газ. На місце події виїхали наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали потерпілого, відпрацювали відео з камер спостереження й встановили, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків.

Працівники поліції з'ясували, що коли потерпілий підходив до під’їзду свого будинку, один зі зловмисників розпилив у його бік сльозогінний газ. Коли потерпілий почав тікати, нападники наздогнали його та кілька разів ударили в обличчя, після чого втекли.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Раніше Безносенко повідомив, що напередодні ввечері на нього було скоєно напад.