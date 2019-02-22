Поліція шукає двох нападників, які жорстоко побили догхантера Святогора



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В результаті побиття у Святогора розсічена шкіра на обличчі і потилиці

Розпочато кримінальне провадження

У четвер, 21 лютого, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Щусєва біля станції метрополітену побили чоловіка. Лікарі «швидкої» госпіталізували потерпілого. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.

Правоохоронці опитали заявника та свідка інциденту. З їх слів, нападників було двоє, вони були у темному одязі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі.

Зусилля правоохоронців спрямовані встановлення та затримання осіб, які побили чоловіка.

Нагадаємо, 21 лютого поблизу метро в Шевченківському районі невідомі жорстоко побили журналіста і адвоката Олексія Святогора, обвинуваченого в вкрай жорстокому поводженні, вбивстві безлічі бездомних тварин.