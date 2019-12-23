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    Новини

    Нацкорпус провів суботник біля Верховної Ради (фото)

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    Активісти власними силами прибрали територію - Нацкорпус провів суботник біля Верховної Ради (фото)
    Активісти власними силами прибрали територію
    Фото: Роман Чернишов, Facebook

    Представники Нацкорпусу привели в порядок територію, де відбувалася акція протесту

    У суботу, 21 грудня, представники Національного корпусу прибрали територію біля Верховної Ради, де минулого тижня відбувалися акції протесту, зокрема, акція проти продажу землі.

    Про це повідомив речник партії «Національний корпус» Роман Чернишов на своїй сторінці у Facebook.

    «Національний корпус власними силами організував суботник і привів в порядок території, на яких знаходилися намети, сцена і взагалі проходила акція», - написав він.

    Крім того, Чернишов повідомив, що невелику яму на проїжджій частині, яка утворилася після спроб встановити намети, заасфальтували і вирівняли.

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    Нацкорпус провів суботник біля Верховної Ради (фото)
    Нацкорпус провів суботник біля Верховної Ради (фото)
    Нацкорпус провів суботник біля Верховної Ради (фото)
    Нацкорпус провів суботник біля Верховної Ради (фото)
    Нацкорпус провів суботник біля Верховної Ради (фото)
    Фото: Роман Чернишов, Facebook

    Як повідомляв «Главком», 17 грудня під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями

    Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

    Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

    Під час сутичок біля Верховної Ради, крім двох правоохоронців, постраждав, як мінімум, один протестувальник і двоє журналістів. Постраждалий знаходиться у лікарні у тяжкому стані.
    Поліція інформувала, що через сутичку біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям.
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