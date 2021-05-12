Поліція за 9,5 млн грн охоронятиме київську мерію

Управління поліції охорони в Києві охоронятиме будівлю мерії з 6 травня по 31 грудня 2021 року

28 квітня 2021 року Київрада уклала договір з Управлінням поліції охорони в Києві на охорону будівлі столичної міськради та КМДА по вул. Хрещатик, 36. Ціна договору склала 9,49 млн грн. Про це свідчать дані Prozorro, пише КиевVласть.

Управління поліції охорони в Києві має охороняти будівлю мерії з 6 травня по 31 грудня 2021 року. Послуги надаватимуть співробітники управління на 14 постах.

Вихід на вул. Пушкінську, хол першого поверху, фасад з вул. Хрещатик і двері внутрішнього двору повинні охоронятися цілодобово. Чергування на інших постах має бути організовано з 8:00 до 19:00.

Закупівлю провели без аукціону, за переговорною процедурою, оскільки об'єкти, де розміщуються органи місцевого самоврядування, входять до переліку тих, які підлягають охороні підрозділами поліції охорони на договірних умовах.

Раніше охоронні послуги адмінбудівлі на Хрещатику, 36 Київрада замовляв не тільки в Управління поліції охорони в Києві. У 2020 році і до 6 травня 2021 року охоронні послуги надавала Військова частина 3030 Національної гвардії (ціна договору від 14 січня 2020 року - 11,1 млн грн, звіт про виконання договору не опублікований, ціна договору від 29 березня 2021 року - 650 тис. грн, оплата по ньому склала 141 тис. грн).

У 2019 році послуги з охорони будівлі Київради також надавала Військова частина 3030 Нацгвардії. Загальна оплата склала 8,96 млн грн.

В Управління поліції охорони в Києві столична міськрада замовляв послуги з охорони своєї адмінбудівлі в 2018 році. Тоді було укладено два договори на загальну суму 9,43 млн грн на 6 місяців кожен (ціна першого договору - 4,2 млн грн, ціна другого договору - 5,23 млн грн).