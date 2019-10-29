Поліція затримала молодиків із партією наркотиків на 1 млн грн



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Вилучені наркотичні речовини направили на експертне дослідження Фото: Нацполіція

Молодик разом зі спільником збував наркотики шляхом «закладок»

Під час патрулювання території Дарницького району на вулиці Ташкентській поліцейські зупинили підозрілий автомобіль, за кермом якого перебував 24–річний хлопець. Правоохоронці провели огляд транспортного засобу, де у салоні виявили чотири кілограми речовини рослинного походження, ззовні схожої на канабіс, і 800 г порошкоподібної речовини білого кольору, схожої на амфетамін.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила заборонені речовини.

«З’ясувалось, що молодик разом зі спільником збував наркотики шляхом «закладок», а для зв’язку з клієнтами вони використовували «Телеграм-канал». Ми провели невідкладні санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів, де виявили ще 4 кілограми канабісу, понад 800 грамів амфетаміну, пігулки екстазі та галюциногенні гриби», - розповів заступник начальника управління протидії наркозлочинності столичного главку поліції Юрій Контвіцький.

Наркозбувачами виявились двоє хлопців, 1994-го та 1995 років народження, які раніше проблем із законом не мали. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучені наркотичні речовини направили на експертне дослідження.

За цінами «чорного ринку» їх вартість сягає близько одного мільйона гривень.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За скоєне правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Перевіряється походження заборонених засобів та встановлюється особа організатора та інших учасників злочинної схеми», - додав правоохоронець.