На Київщині депутат шукав кілера для вбивства двох опонентів (фото, відео)

Правоохоронці попередили замовне вбивство двох осіб

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції одержали інформацію щодо чоловіка, який підшукував особу на роль виконавця замовного вбивства двох людей. Замовник тяжкого злочину – 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8 скликання селищної ради. Кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки – 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Правоохоронці спрацювали на випередження та організували зустріч замовника злочину з «потрібною» йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв $6 тис. та надав завдаток $300.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування, оперативники затримали організатора запланованих злочинів. Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За протиправні дії зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.