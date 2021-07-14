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    Поліція затримала молодиків, які викрадали автівки преміум-класу (фото)

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    Під час обшуків поліція вилучила номерні знаки - Поліція затримала молодиків, які викрадали автівки преміум-класу (фото)
    Під час обшуків поліція вилучила номерні знаки
    Фото: Нацполіція

    Організатором злочинного угруповання став 26-річний киянин

    Працівники управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини спільно зі спецпризначеннями затримали злочинне угрупування, яке викрадало автівки преміум-класу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Четверо чоловіків, віком від 26 до 31 року, організувавши злочинне угруповання, здійснювали крадіжки елітних транспортних засобів на території Броварського та Бориспільського районів.

    Встановлено, що організатором незаконної діяльності став 26-річний киянин, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та нині перебуває під слідством за збут наркотиків.

    Правоохоронці провели 6 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях та вилучили знаряддя злочинів, номерні знаки, наркотичні речовини, банківські картки, мобільні телефони.

    Автокрадіїв затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі є докази причетності чоловіків до вчинення п’яти епізодів крадіжок автомобілів марок Toyota Mitsubishi.

    Підозрювані – уродженці Чернігівської області. Деякі з них раніше були засуджені.

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    Поліція затримала молодиків, які викрадали автівки преміум-класу (фото)
    Поліція затримала молодиків, які викрадали автівки преміум-класу (фото)
    Поліція затримала молодиків, які викрадали автівки преміум-класу (фото)
    Поліція затримала молодиків, які викрадали автівки преміум-класу (фото)

    Слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

    Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина викрадення автомобіль
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    Поліція затримала молодиків, які викрадали автівки преміум-класу (фото)