Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та розчленуванні людини в Києві

Правоохоронці встановлюють особу загиблої людини

На столичній Дарниці патрульні поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві та розчленуванні людини. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Наразі ведуться слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що у скоєнні особливо тяжкого злочину на Дружби народів аргументовано підозрюється Вишняк Володимир Володимирович, 1989 року народження, уродженець міста Горлівка. Його було оголошено в розшук.

Нагадаємо, 18 листопада на бульварі Дружби народів у Печерському районі Києва у сміттєвому контейнері були виявлені частини людського тіла.

Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб, причетних до вбивства.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).