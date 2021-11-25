На Київщині під час сварки чоловік вдарив сина сокирою по голові (фото)

Поліція затримала 61-річного чоловіка

Днями в селі Шевченкове Броварського району батько під час словесної суперечки вдарив сина сокирою по голові. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Також у будинку знаходилася мати, яка і викликала швидку медичну допомогу. Медики госпіталізували 26-річного потерпілого до Броварської лікарні.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Як з’ясувалося, у будинку проживає розлучене літнє подружжя спільно із сином. Конфлікти між чоловіками виникали періодично. Того вечора між рідними теж виникла сварка, і в розпалі емоцій 61-річний батько схопив сокиру та завдав синові удар по голові.

Наразі поліцейські затримали зловмисника відповідно до ст.208 КПК України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За скоєне батькові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Запобіжний захід обере суд.

Нагадаємо, в місті Ірпінь 46-річний місцевий мешканець прийшов до матері та вимагав гроші. Жінка відмовила йому, після чого ображений син почав душити матір та наніс численні удари по голові.

Столичні слідчі оголосили про підозру киянину, який під час конфлікту смертельно поранив сокирою по голові брата.