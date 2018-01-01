Поліція затримали підозрюваних у вчиненні кривавого вбивства на столичному Подолі

До вбивства чоловіка причетні 35-річна уродженка Запорізької області та 31-річний раніше судимий мешканець Донецької області

Столичні правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються у вчиненні вбивства чоловіка на Подолі. Про це повідомляє прес-служба столичної Нацполіції. «Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали свідків та очевидців події, а також переглянули камери відеоспостереження. Відтак встановили, що до вбивства чоловіка



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Квартира, де було скоєно вбивство

До вбивства чоловіка причетні 35-річна уродженка Запорізької області та 31-річний раніше судимий мешканець Донецької області

Столичні правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються у вчиненні вбивства чоловіка на Подолі.

Про це повідомляє прес-служба столичної Нацполіції.

«Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали свідків та очевидців події, а також переглянули камери відеоспостереження. Відтак встановили, що до вбивства чоловіка причетні 35-річна уродженка Запорізької області та 31-річний раніше судимий мешканець Донецької області», - йдеться у повідомленні.

Вже наступної доби після скоєння злочину правопорушників затримали та доставили до управління поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій.

Наразі за версією слідства, в одній із квартир під час вживання алкогольних напоїв у фігурантів виник раптовий конфлікт із потерпілим. Як наслідок 48-річний уродженець Херсонської області отримав колото-різане поранення. Аби приховати сліди злочину, зловмисники витягнули тіло чоловіка з помешкання на вулицю, де його невдовзі помітили сусіди та викликали поліцію.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Невдовзі їм буде оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що вбивство на Подолі сталося вночі проти 7 січня. Мешканці будинку розповіли, що слід веде до квартири за номером чотири, звідки постійно лунає гучна музика, а гості завжди розпивають алкоголь.

Згодом стали відомі шокуючі подробиці вбивства на столичному Подолі.