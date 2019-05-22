Поліція знайшла викрадений у Києві автомобіль відомої співачки
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5 травня у співачки Ольги Цибульської викрали автомобіль Toyota Raw4, який був припаркований біля Сирецького парку
Співачка Ольга Цибульська подякувала поліції за професіоналізм
Київські поліцейські повернули співачці Ользі Цибульській викрадений у неї автомобіль.
Про це 22 травня повідомляє прес-служба поліції Києва.
«Сьогодні співачка у Шевченківському управлінні поліції ГУНП у м. Києві забрала машину, яку розшукали слідчі з оперативниками», - розповіли в поліції.
Сама співачка написала у соцмережі Facebook, що вдячна всім, хто допоміг їй, коли авто викрали.
«Я дякую поліції за професіоналізм! Дякую журналістам, що дали можливість цій історії бути почутою і побаченою! Сім’ї , що допомогли пережити! Друзям і команді за підтримку! І всім моїм підписникам… Дякую всім, завдяки кому моя машина знов моя!» - зазначила Цибульська.
Раніше повідомлялося, що у Києві 5 травня у співачки Ольги Цибульської викрали автомобіль Toyota Raw4, який був припаркований біля Сирецького парку.