Поліція Києва вилучила безпілотник, який чоловік перевозив на даху автомобіля

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події
фото: поліція Києва/Facebook

Власником транспортного засобу виявився 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації

Столичні правоохоронці вилучили безпілотний літальний апарат типу Shahed, який був прикріплений до даху автомобіля на території одного зі столичних житлових комплексів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  відділ комунікації поліції Києва

фото: поліція Києва/Facebook

Інформація про інцидент з'явилося вчора, коли правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію про автівку з прикріпленим ворожим БпЛА.

фото: поліція Києва/Facebook
фото: поліція Києва/Facebook

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу Shahed із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян», – повідомили правоохоронці.

Власником транспортного засобу виявився 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації. Чоловік пояснив поліції, що планував передати вилучений безпілотник до музею. 

Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події. 

Нагадаємо, увечері, 4 листопада, у одному з столичних житлових комплексів кияни помітили на даху автомобіля незвичний «аксесуар». У районі ЖК «Патріотика» на даху автомобіля було помічено прив'язаний безпілотний літальний апарат, ймовірно, дрон типу «Шахед» або «Герань». Фото, що швидко набуло популярності в соціальних мережах, показує цей дрон на даху автомобіля Lexus.

Поліція Києва вилучила безпілотник, який чоловік перевозив на даху автомобіля
