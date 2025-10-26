Головна Країна Події в Україні
Бригадний генерал оцінив сили РФ на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Олег Апостол зазначив, що раніше противник від нас відставав, однак зараз ситуація змінилася
У деяких моментах армія РФ може перевершувати ЗСУ

Командувач десантно-штурмових військ, бригадний генерал Олег Апостол розповів, як він оцінює рівень безпілотних систем російської армії – наскільки ми в паритеті з ними чи вони нас все ж таки перевершують. Як інформує «Главком», свою думку він висловив у інтерв’ю tsn.ua.

Олег Апостол зазначив, що раніше, у 2022-2023 роках, противник від нас відставав. Однак зараз ситуація змінилася.

«У 2022-му році ми вважали, це наше було бачення, і 2023-й рік, від нас противник відставав. Кожні 2-3 місяці він ішов за нами, він нас наздоганяв. А зараз є паритет», – заявив бригадний генерал.

Водночас у деяких моментах армія РФ може нас перевершувати, каже військовий.

«У нас, наприклад, з’явилося знищення «пташок». І вони нашу тактику перейняли. Це ж гра, яка в нас нескінченна, меч і щит. Одні будуть кожного разу щось винаходити, а інші шукати протидії, і навпаки», – говорить Олег Апостол.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається напруженою та складною через кількісну перевагу та нарощування наступальних зусиль противника. Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують вести потужні оборонні, пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи ворогу значних втрат та стабілізуючи ситуацію на критичних ділянках. 

Також далеко від застиглої лінії фронту між Україною та Росією розгортається ще одна, не менш запекла війна – енергетична. Саме вона, на думку аналітиків, може швидше змусити сторони сісти за стіл перемовин, ніж будь-які дипломатичні зусилля. 

