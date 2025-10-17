Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поліція Іспанії підозрює у смерті засновника модного бренду Mango Ісака Андіка його сина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Поліція Іспанії підозрює у смерті засновника модного бренду Mango Ісака Андіка його сина
71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат
фото з відкритих джерел

Правоохоронці розслідують смерть Ісака Андіка, як ймовірне вбивство

Іспанська поліція розпочала розслідування за підозрою у вбивстві щодо смерті засновника всесвітньо відомого модного бренду Mango Ісака Андіка. Смерть 71-річного мільярдера, яка сталася у грудні 2024 року під час сімейного походу в Каталонії, спочатку була кваліфікована як нещасний випадок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País.

Видання, посилаючись на свої джерела, зазначає, що поліція Каталонії наразі розглядає версію вбивства і сфокусувала свою увагу на можливості причетності сина покійного – Джонатана Андіка.

У момент трагедії з Ісаком Андіком був лише його син Джонатан. За даними El País, саме непереконливі свідчення Джонатана «підігріли підозри» правоохоронців.

«Свідок суперечив сам собі, залишав неясні моменти та описував події, які не могли відповідати висновкам каталонської поліції», – зазначає видання.

Підозри посилилися після свідчень Естефанії Кнут, професійної гольфістки та партнерки Ісака Андіка, яка наголосила на «поганих відносинах між батьком і сином».

Барселонська газета La Vanguardia стверджує, що процесуальний статус Джонатана Андіка був змінений зі свідка на підозрюваного у вересні цього року, і наразі поліція проводить аналіз даних його мобільного телефону.

Сім'я Андіка через свого представника заявила, що «впевнена у якнайшвидшому завершенні цієї процедури і в доказі невинності Джонатана Андіка».

Ісак Андік, який народився в Стамбулі та переїхав до Барселони у 14 років, заснував одну з найбільших груп у сфері модної роздрібної торгівлі, що налічує близько 2800 магазинів по всьому світу.

Нагадаємо, засновник компанії Mango Ісак Андік загинув під час нещасного випадку в горах. Він володів найбільшими статками в Каталонії. Про це пише El Pais та сторінку Mango в соцмережі Х.

Зазначається, що 71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат (50 кілометрів від Барселони, Іспанія). Трагедія сталася 14 грудня опівдні.

Читайте також:

Теги: Іспанія смерть поліція мода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна повінь у Болгарії: є жертви, оголошено евакуацію з курортів
Масштабна повінь у Болгарії: є жертви, оголошено евакуацію з курортів
3 жовтня, 23:55
На місці працювали слідчо-оперативні групи
На Кіровоградщині у квартирі виявлено студентку з ножовими пораненнями
6 жовтня, 05:36
Дівчинка отримала пропозицію через Telegram-канал, де їй запропонували «заробіток»
Шестикласниця з Тернополя зірвала план російських спецслужб: подробиці
12 жовтня, 05:45
Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві
Українська біженка в Польщі організувала шахрайську схему на 4 млн грн
Вчора, 15:13
Громадян Узбекистану незаконно утримували на агропідприємстві та примушували до сільськогосподарських робіт
Громадянин Китаю організував агрофірму на Київщині, де експлуатував узбецьких заробітчан
19 вересня, 14:41
Єжи Тиц займався реставрацією пам'ятників радянським солдатам
Сили оборони ліквідували проросійського активіста з Польщі, який воював проти України
21 вересня, 20:50
Тетяні Сакіян було 24 роки
Боролася за життя два тижні. У Києві померла 24-річна породілля, поранена під час атаки РФ
23 вересня, 18:51
Правоохоронці затримали фігурантів справи під час передачі коштів за пістолет, який мав стати знаряддям злочину
Замах на вбивство заступника міністра охорони здоров’я: справа дійшла до суду
7 жовтня, 13:46
Діти зізналися, що підпалили папір заради розваги, не усвідомлюючи наслідків
У Деснянському районі троє дітей влаштували пожежу у багатоповерхівці
7 жовтня, 20:28

Соціум

Поліція Іспанії підозрює у смерті засновника модного бренду Mango Ісака Андіка його сина
Поліція Іспанії підозрює у смерті засновника модного бренду Mango Ісака Андіка його сина
РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
«Росіяни скажуть приємне в обличчя, а потім обдурять», – брат Венса
«Росіяни скажуть приємне в обличчя, а потім обдурять», – брат Венса
Борис Джонсон розповів про свою любов до ChatGPT та зробив неочікувану заяву
Борис Джонсон розповів про свою любов до ChatGPT та зробив неочікувану заяву
Помер українсько-американський письменник Тарнавський
Помер українсько-американський письменник Тарнавський
Помер один із засновників легендарного гурту Kiss
Помер один із засновників легендарного гурту Kiss

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua