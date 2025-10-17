Поліція Іспанії підозрює у смерті засновника модного бренду Mango Ісака Андіка його сина

Правоохоронці розслідують смерть Ісака Андіка, як ймовірне вбивство

Іспанська поліція розпочала розслідування за підозрою у вбивстві щодо смерті засновника всесвітньо відомого модного бренду Mango Ісака Андіка. Смерть 71-річного мільярдера, яка сталася у грудні 2024 року під час сімейного походу в Каталонії, спочатку була кваліфікована як нещасний випадок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País.

Видання, посилаючись на свої джерела, зазначає, що поліція Каталонії наразі розглядає версію вбивства і сфокусувала свою увагу на можливості причетності сина покійного – Джонатана Андіка.

У момент трагедії з Ісаком Андіком був лише його син Джонатан. За даними El País, саме непереконливі свідчення Джонатана «підігріли підозри» правоохоронців.

«Свідок суперечив сам собі, залишав неясні моменти та описував події, які не могли відповідати висновкам каталонської поліції», – зазначає видання.

Підозри посилилися після свідчень Естефанії Кнут, професійної гольфістки та партнерки Ісака Андіка, яка наголосила на «поганих відносинах між батьком і сином».

Барселонська газета La Vanguardia стверджує, що процесуальний статус Джонатана Андіка був змінений зі свідка на підозрюваного у вересні цього року, і наразі поліція проводить аналіз даних його мобільного телефону.

Сім'я Андіка через свого представника заявила, що «впевнена у якнайшвидшому завершенні цієї процедури і в доказі невинності Джонатана Андіка».

Ісак Андік, який народився в Стамбулі та переїхав до Барселони у 14 років, заснував одну з найбільших груп у сфері модної роздрібної торгівлі, що налічує близько 2800 магазинів по всьому світу.

Нагадаємо, засновник компанії Mango Ісак Андік загинув під час нещасного випадку в горах. Він володів найбільшими статками в Каталонії. Про це пише El Pais та сторінку Mango в соцмережі Х.

Зазначається, що 71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат (50 кілометрів від Барселони, Іспанія). Трагедія сталася 14 грудня опівдні.