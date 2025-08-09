Головна Київ Новини
Поліція та зоопатруль провели рятувальну операцію для котів у Києві (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Поліція та зоопатруль провели рятувальну операцію для котів у Києві (фото)
Поліцейські Києва спільно із зоопатрулем врятували дев'ять котів
фото: поліція Києва

У квартирі правоохоронці виявили новонароджених кошенят

Правоохоронці міста Києва спільно із зоопатрулем врятували дев'ятьох котів, які близько тижня були зачинені у квартирі, а їхня господарка – померла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

У Святошинському районі столиці мешканці багатоповерхового будинку почали бити на сполох, коли їхня літня сусідка, яка проживала сама, перестала виходити з помешкання.

Тоді вони вирішили звернутись до правоохоронних органів. Працівники слідчо-оперативної групи, прибувши на місце події, встановили, що власниця оселі померла.

Правоохоронці міста Києва спільно із зоопатрулем врятували дев'ятьох котів, які близько тижня були зачинені у квартирі
Правоохоронці міста Києва спільно із зоопатрулем врятували дев'ятьох котів, які близько тижня були зачинені у квартирі
фото: Поліція Києва

Сусіди також повідомили поліцейським, що старенька раніше опікувалась домашніми тваринами та вони можуть перебувати у квартирі.

«Під час огляду приміщення поліцейські виявили несподівану знахідку – шестеро крихітних кошенят, яким було менше тижня від народження, їх маму та двох дорослих котів», – йдеться у повідомленні.

Поліція та зоопатруль провели рятувальну операцію для котів у Києві (фото) фото 1
фото: поліція Києва

«Правоохоронці передали котячу родину до зоопатруля. Наразі усі вони перебувають у безпеці, під наглядом ветеринарів, добре почуваються і набираються сил», –додали в поліції.

Нагадаємо, у Рівному поліцейські прибули на виклик через повідомлення про зникнення домашнього улюбленця. Як з’ясувалося, інцидент стосувався хом’яка, власником якого був шестирічний хлопчик. 

