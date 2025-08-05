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Волонтери відновили доступ до оглядового майданчика на Замковій горі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Волонтери відновили доступ до оглядового майданчика на Замковій горі
З оглядового майданчика відкривається чудовий краєвид Києвоподолу
фото: Роман Маленков/Facebook

Київ знову має чудовий оглядовий майданчик

У Києві на Замковій горі, звідки відкриваються краєвиди на історичну частину міста та Поділ, провели толоку. За останній рік там усе заросло чагарниками, що фактично унеможливило прогулянки історичною місцевістю і перекрило доступ до оглядового майданчика. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомив директор заповідника «Стародавній Київ», засновник та голова громадської організації «Україна Інкогніта» Роман Маленков, інформує «Главком».

З оглядового майданчика відкривається чудовий краєвид Києвоподолу
З оглядового майданчика відкривається чудовий краєвид Києвоподолу
фото: Роман Маленков/Facebook

«Київ знову має чудовий оглядовий майданчик… Ми почали впорядкування поховання вояків Першого українського полку імені Богдана Хмельницького, розчистили доріжки і відкрили казковий краєвид Києвоподолу», – написав Маленков і додав: «Приходьте на Замкову гору – побачите на власні очі».

До наведення ладу на Замковій горі долучилися небайдужі містяни
До наведення ладу на Замковій горі долучилися небайдужі містяни
фото: Роман Маленков/Facebook

За словами директора заповідника, 12 серпня на Замковій горі активісти планують вшанувати річницю поховання героїв.

Нагадаємо, у столиці поблизу станції київського метрополітену «Лук’янівська» виявили дорожнє покриття початку 20 століття. Бруківка знаходилася під шаром асфальту. Він зазначив, що бруківку помітили на перетині вулиць Глибочицької та Січових Стрільців. Саме там зараз триває капітальний ремонт. Тож у ході дорожніх робіт комунальники дісталися столітнього покриття.

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Теги: активісти Україна поховання Київ благоустрій

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