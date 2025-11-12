Головна Київ Новини
search button user button menu button

Затримано киянина, який підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затримано киянина, який підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою
фото: Київська міська прокуратура

Чоловік познайомився з 11-річною школяркою у соцмережі і протягом двох тижнів переписувався з нею

У Києві за підозрою у зґвалтуванні школярки затримали 22-річного чоловіка. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком».

Зазначається, що до поліції звернулася жінка, яка розповіла про те, що невідомий чоловік зґвалтував її малолітню доньку. Протягом доби оперативники розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився 22-річний уродженець м. Суми, який зараз живе у Києві.

Зловмисник — 22-річний уродженець міста Суми, який наразі мешкає у Києві
Зловмисник — 22-річний уродженець міста Суми, який наразі мешкає у Києві
фото: поліція Києва

За даними слідства, фігурант познайомився з 11-річною школяркою у соцмережі і протягом двох тижнів переписувався з дівчинкою. Він підшукував спільні теми для розмов, щоб увійти до дитини у довіру.

Надалі запросив її на зустріч у закинутій будівлі, де, згодом, скоїв статевий злочин. Щоб уникнути відповідальності, підозрюваний видалив з телефону дитини історію листування та свій контакт, поінформували у поліції.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Суд обрав запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15-років ув'язнення.

Раніше у Бориспільському районі правоохоронці затримали жителя села Малі Єрківці, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх падчерок. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Теги: Київ зґвалтування дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці події працюють слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні поліцейські
У Києві легковик вилетів на тротуар після зіткнення з вантажівкою, є постраждалі
17 жовтня, 17:29
Через російську атаку виникли затримки у роботі транспорту
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
25 жовтня, 07:48
Міністр Анушич наголосив, що його візит має не лише двосторонній, а й символічний вимір
Міністр оборони Хорватії прибув до Києва
26 жовтня, 14:39
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 28 жовтня – 2 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
27 жовтня, 11:02
Реалізація проєкту запланована на 2026–2028 роки
У центрі Києва почалася реставрація історичної садиби XIX століття
29 жовтня, 12:19
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
7 листопада, 23:25
В Україні в деяких областях введено екстренні відключення світла
В Україні в деяких областях введено екстренні відключення світла
8 листопада, 01:32
У Києві тривога тривала 20 хвилин
У Києві тривога тривала 20 хвилин
3 листопада, 16:18
Kyiv City Express додає «трохи світла у будні» пасажирів
У Kyiv City Express запустили нову «зіркову» озвучку: хто оголошуватиме станції 
4 листопада, 10:13

Новини

Флорівський цвинтар на Замковій горі може стати памʼяткою культурної спадщини
Флорівський цвинтар на Замковій горі може стати памʼяткою культурної спадщини
Російський агент готував теракти у київському метро і ТРЦ
Російський агент готував теракти у київському метро і ТРЦ
Затримано киянина, який підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки
Затримано киянина, який підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки
Стати помітним під час відключень світла: поліція закликає пішоходів носити флікери
Стати помітним під час відключень світла: поліція закликає пішоходів носити флікери
Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік через нестачу солдатів
Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік через нестачу солдатів
На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину
На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua