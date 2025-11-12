Затримано киянина, який підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки

Чоловік познайомився з 11-річною школяркою у соцмережі і протягом двох тижнів переписувався з нею

У Києві за підозрою у зґвалтуванні школярки затримали 22-річного чоловіка. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком».

Зазначається, що до поліції звернулася жінка, яка розповіла про те, що невідомий чоловік зґвалтував її малолітню доньку. Протягом доби оперативники розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився 22-річний уродженець м. Суми, який зараз живе у Києві.

Зловмисник — 22-річний уродженець міста Суми, який наразі мешкає у Києві фото: поліція Києва

За даними слідства, фігурант познайомився з 11-річною школяркою у соцмережі і протягом двох тижнів переписувався з дівчинкою. Він підшукував спільні теми для розмов, щоб увійти до дитини у довіру.

Надалі запросив її на зустріч у закинутій будівлі, де, згодом, скоїв статевий злочин. Щоб уникнути відповідальності, підозрюваний видалив з телефону дитини історію листування та свій контакт, поінформували у поліції.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Суд обрав запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15-років ув'язнення.

Раніше у Бориспільському районі правоохоронці затримали жителя села Малі Єрківці, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх падчерок. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.