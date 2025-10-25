Головна Київ Новини
У Києві затримується рух транспорту через обстріл

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
Через російську атаку виникли затримки у роботі транспорту
Через перекриття доріг тимчасово сповільнено рух трамваїв №22 та автобусів №51, №66

У Києві через ворожий обстріл у столиці затримується рух громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Через перекриття доріг поліцією та роботою підрозділів ДСНС тимчасово сповільнено рух:

  • трамваїв № 22 у напрямку ЗЗБК;
  • автобусів № 51 та № 63 у напрямку ЗЗБК і станції метро «Червоний хутір».

Пасажирів просять врахувати ці зміни під час планування поїздок.

Як відомо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. 

Кличко повідомив, що після вибухів вже є перші виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони міста. Бригади виїхали. Крім того, виникли пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі.

Також є виклик медиків у Дарницький район. За повідомленням, пошкоджені вікна в житловому будинку. Бригада виїхала, зазначив Кличко.

Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві вісім постраждалих. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі служби працюють на місцях.

До слова, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Теги: автобус Київ обстріл

