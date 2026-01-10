Головна Київ Новини
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Через вибух газового котла загорівся будинок
фото: ДСНС України/Telegram

Надзвичайний випадок стався у селі Погреби

Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла. Також через інцидент загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Надзвичайний випадок стався у селі Погреби Васильківської громади. Рятувальники ліквідували загорання, загальною площею 150 кв.м.

На Київщині через вибух постраждали двоє дітей: подробиці трагедії фото 1

Як зазначають місцеві жителі, постраждало двоє дітей 2017 та 2022 року народження. Їх батько самостійно доправив до лікарні.

На Київщині через вибух постраждали двоє дітей: подробиці трагедії фото 2

Нагадаємо, пізно ввечері 9 січня у Львові стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Сірка. Подія трапилася на четвертому поверсі, після чого у квартирі спалахнула масштабна пожежа.

Також на Обухівщині поліція встановлює обставини вибуху газового балона, що стався напередодні в одному з приватних будинків. 

Раніше повідомлялося, що у селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар. За попередніми даними правоохоронців, вибух стався через надлишковий тиск у системі. У цей момент на території одного з місцевих підприємств проводилися ремонтні роботи. Внаслідок аварії 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт отримав тяжкі травми. Медики госпіталізували чоловіка та діагностували у нього термічні опіки обличчя, кистей рук та лівої гомілки, переломи ребер та лицевих кісток черепа.

