На Київщині через вибух постраждали двоє дітей: подробиці трагедії

Надзвичайний випадок стався у селі Погреби

Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла. Також через інцидент загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Надзвичайний випадок стався у селі Погреби Васильківської громади. Рятувальники ліквідували загорання, загальною площею 150 кв.м.

Як зазначають місцеві жителі, постраждало двоє дітей 2017 та 2022 року народження. Їх батько самостійно доправив до лікарні.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 січня у Львові стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Сірка. Подія трапилася на четвертому поверсі, після чого у квартирі спалахнула масштабна пожежа.

Також на Обухівщині поліція встановлює обставини вибуху газового балона, що стався напередодні в одному з приватних будинків.

Раніше повідомлялося, що у селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар. За попередніми даними правоохоронців, вибух стався через надлишковий тиск у системі. У цей момент на території одного з місцевих підприємств проводилися ремонтні роботи. Внаслідок аварії 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт отримав тяжкі травми. Медики госпіталізували чоловіка та діагностували у нього термічні опіки обличчя, кистей рук та лівої гомілки, переломи ребер та лицевих кісток черепа.