У Києві метро змінить графік руху поїздів

У Київському метрополітені вимушено зменшено кількість поїздів на лініях

Час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10-12 хвилин

У Києві метрополітен вимушено збільшує інтервал руху – час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10–12 хвилин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«У зв’язку зі складною енергетичною ситуацією в місті, спричиненою ворожими російськими обстрілами, у Київському метрополітені вимушено зменшено кількість поїздів на лініях. Наразі час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10–12 хвилин», – ідеться у повідомленні.

Про стабілізацію енергетичної ситуації та відновлення графікових інтервалів вихідного дня – 5-6 хвилин, пасажирів буде оперативно проінформовано.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання.

Як відомо, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання.

Також через погіршення погодних умов мешканців Києва закликають утриматися від поїздок містом.