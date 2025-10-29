У центрі Києва почалася реставрація історичної садиби XIX століття

На 2025 рік у бюджеті міста передбачено 5,5 млн грн для старту робіт

У Києві починається реставрація будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 51А – пам’ятки історії місцевого значення кінця XIX століття, у якій розміщується частина Департаменту територіального контролю міста Києва та Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво». Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва, інформує «Главком».

Наголошується, що будівля з важливою історією: у 1906–1908 роках тут діяла підпільна друкарня, а у 1906–1913 роках – Вищі жіночі курси, де навчалася українська письменниця Зинаїда Тулуб, яка виросла в зросійщеній сім'ї, але, усвідомивши себе українкою, стала справжньою донькою своєї Батьківщини.

«Робочий проєкт реставраційних робіт затверджено, отримано позитивну експертизу. На 2025 рік у бюджеті міста передбачено 5,5 млн грн для старту робіт», – йдеться у повідомленні.

Стан будівлі до реставрації фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

Стан будівлі до реставрації фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

Стан будівлі до реставрації фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

Стан будівлі до реставрації фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

Стан будівлі до реставрації фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

Стан будівлі до реставрації фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

Зазначається, що реалізація проєкту запланована на 2026–2028 роки. Загальна вартість робіт – 119,8 млн грн. Тендерна процедура стартувала 24 жовтня 2025 року.

Садиба на вулиці Богдана Хмельницького, 51А відома з 1871 року. Спочатку вона належала священику Софійського собору, пізніше – графу Колонно-Чесновському. З 1901 року її власником став Г. Міхельсон.

Нинішню будівлю звели у 1890-ті роки. Вона є складовою комплексу з трьох будинків (№51А та ще два флігелі №51Б, №51В), розташованих вздовж вулиці.

Пам’ятка розташована на червоній лінії забудови по Хмельницького, на ділянці значного падіння рельєфу в бік вулиці Олеся Гончара. Головний фасад будівлі оздоблено з використанням елементів стилів модерн і ренесанс.

У 1906–1908 роках тут діяла підпільна друкарня, а у 1906–1913 роках – Вищі жіночі курси.

Нагадаємо, Житній ринок на Подолі внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Відповідний наказ було оприлюднено 30 липня 2025 року.

До слова, на Оболонській набережній відкрили відреставровану скульптуру музи театру.