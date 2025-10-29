Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва почалася реставрація історичної садиби XIX століття

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва почалася реставрація історичної садиби XIX століття
Реалізація проєкту запланована на 2026–2028 роки
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

На 2025 рік у бюджеті міста передбачено 5,5 млн грн для старту робіт

У Києві починається реставрація будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 51А – пам’ятки історії місцевого значення кінця XIX століття, у якій розміщується частина Департаменту територіального контролю міста Києва та Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво». Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва, інформує «Главком».

Наголошується, що будівля з важливою історією: у 1906–1908 роках тут діяла підпільна друкарня, а у 1906–1913 роках – Вищі жіночі курси, де навчалася українська письменниця Зинаїда Тулуб, яка виросла в зросійщеній сім'ї, але, усвідомивши себе українкою, стала справжньою донькою своєї Батьківщини. 

«Робочий проєкт реставраційних робіт затверджено, отримано позитивну експертизу. На 2025 рік у бюджеті міста передбачено 5,5 млн грн для старту робіт», – йдеться у повідомленні.

Стан будівлі до реставрації
Стан будівлі до реставрації
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook
Стан будівлі до реставрації
Стан будівлі до реставрації
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook
Стан будівлі до реставрації
Стан будівлі до реставрації
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook
Стан будівлі до реставрації
Стан будівлі до реставрації
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook
Стан будівлі до реставрації
Стан будівлі до реставрації
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook
Стан будівлі до реставрації
Стан будівлі до реставрації
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

Зазначається, що реалізація проєкту запланована на 2026–2028 роки. Загальна вартість робіт – 119,8 млн грн. Тендерна процедура стартувала 24 жовтня 2025 року.

Садиба на вулиці Богдана Хмельницького, 51А відома з 1871 року. Спочатку вона належала священику Софійського собору, пізніше – графу Колонно-Чесновському. З 1901 року її власником став Г. Міхельсон.

Нинішню будівлю звели у 1890-ті роки. Вона є складовою комплексу з трьох будинків (№51А та ще два флігелі №51Б, №51В), розташованих вздовж вулиці.

Пам’ятка розташована на червоній лінії забудови по Хмельницького, на ділянці значного падіння рельєфу в бік вулиці Олеся Гончара. Головний фасад будівлі оздоблено з використанням елементів стилів модерн і ренесанс.

У 1906–1908 роках тут діяла підпільна друкарня, а у 1906–1913 роках – Вищі жіночі курси.

Нагадаємо, Житній ринок на Подолі внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Відповідний наказ було оприлюднено 30 липня 2025 року.

До слова, на Оболонській набережній відкрили відреставровану скульптуру музи театру.

Читайте також:

Теги: реставрація архітектура Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість яловичої вирізки у мережі супермаркетів «Сільпо»
У Києві яловича вирізка коштує до 2 тис. грн за кілограм: огляд цін
29 вересня, 18:19
Рятувальники біля пошкодженого будинку у Києві. 7 вересня 2025 року
У лікарні померла жінка, яка постраждала від атаки на Київ 7 вересня
1 жовтня, 08:20
Пантелеєв виконує обов’язки першого заступника голови КМДА з 14 жовтня 2025 року
Кличко поклав виконання обов’язків звільненого Поворозника на Пантелеєва
14 жовтня, 17:38
Водіям варто за можливості обирати альтернативні маршрути
Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями
16 жовтня, 13:52
Новий заклад розташований поруч із головним входом до Київського зоопарку
На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
23 жовтня, 10:21
Пожежа у будинку у Києві
У Києві понад 20 постраждалих, є загиблі: у ДСНС розкрили подробиці про атаку РФ
26 жовтня, 07:35
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Вчора, 20:02
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
24 жовтня, 20:52
Владислава Комісарук блискуче представила Україну на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025
Столична школярка здобула дві найвищі нагороди на міжнародному конкурсі краси
Сьогодні, 11:28

Новини

У центрі Києва почалася реставрація історичної садиби XIX століття
У центрі Києва почалася реставрація історичної садиби XIX століття
Столична школярка здобула дві найвищі нагороди на міжнародному конкурсі краси
Столична школярка здобула дві найвищі нагороди на міжнародному конкурсі краси
Ткаченко назвав посадовця, який зриває розгортання системи мобільних укриттів у столиці
Ткаченко назвав посадовця, який зриває розгортання системи мобільних укриттів у столиці
«Продавали» за $500 тис. посаду директора держпідприємства: двоє киян постануть перед судом
«Продавали» за $500 тис. посаду директора держпідприємства: двоє киян постануть перед судом
Смерть мобілізованого киянина: опубліковано висновок судово-медичної експертизи
Смерть мобілізованого киянина: опубліковано висновок судово-медичної експертизи
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua