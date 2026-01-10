Головна Київ Новини
search button user button menu button

У яких районах Києва діють екстрені відключення: подробиці від ДТЕК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У яких районах Києва діють екстрені відключення: подробиці від ДТЕК
Масове використання обігрівачів призводить до перевантаження вцілілих ліній
фото з відкритих джерел

Загалом після ударів Росії електропостачання відновлено для 648 тисяч родин

Після масованого обстрілу Києва відновлено електропостачання для 648 тисяч родин. Про це пише «Главком» із посиланням на ДТЕК. За інформацією компанії, ще 60 тисяч осель киян отримали світло сьогодні.

На Лівому березі та в частині Печерського й Голосіївського районів досі застосовуються екстрені відключення.

«На іншій частині Правого берега діє графік відключень», – зазначили в ДТЕК.

Попри успішне відновлення, ситуація залишається складною на локальному рівні. Додаткове навантаження на систему створюють низькі температури повітря.

«Наразі тривають роботи з ліквідації локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж і морози», – зазначають у ДТЕК.

Масове використання обігрівачів призводить до перевантаження вцілілих ліній, що провокує точкові знеструмлення.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання.

Як відомо, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання.

Також через погіршення погодних умов мешканців Києва закликають утриматися від поїздок містом

Читайте також:

Теги: Київ ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше забруднене повітря у Деснянському районі
У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
17 грудня, 2025, 09:49
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 грудня, 2025, 05:59
Восени російські загарбники пошкодили 8 тис. МВт генерації
Коли в Україні перестануть вимикати світло? Міненерго дало невтішний прогноз
29 грудня, 2025, 12:46
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
5 сiчня, 20:23
Загоряння генератора сталося близько восьмої ранку
На Берестейському проспекті у Києві загорівся генератор (фото)
25 грудня, 2025, 12:15
Хто в Києві зустріне Новий рік без світла. Оприлюднено графік
Хто в Києві зустріне Новий рік без світла. Оприлюднено графік
30 грудня, 2025, 21:24
Клініка «Медіком» на Оболоні після ворожої атаки
Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці
5 сiчня, 10:29
6 січня відбулося традиційне святкування Водохреща в Гідропарку
Водохреще-2026. Ієрарх Православної церкви України освятив води Дніпра (фоторепортаж)
6 сiчня, 14:13
Температура вночі та вдень 0-2° морозу.
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки
6 сiчня, 18:14

Новини

На Київщині через вибух постраждали двоє дітей: подробиці трагедії
На Київщині через вибух постраждали двоє дітей: подробиці трагедії
У Києві метро змінить графік руху поїздів
У Києві метро змінить графік руху поїздів
Кличко закликав виїхати з міста. У соцмережах бурхливе обговорення
Кличко закликав виїхати з міста. У соцмережах бурхливе обговорення
У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua