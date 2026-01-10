У яких районах Києва діють екстрені відключення: подробиці від ДТЕК

Загалом після ударів Росії електропостачання відновлено для 648 тисяч родин

Після масованого обстрілу Києва відновлено електропостачання для 648 тисяч родин. Про це пише «Главком» із посиланням на ДТЕК. За інформацією компанії, ще 60 тисяч осель киян отримали світло сьогодні.

На Лівому березі та в частині Печерського й Голосіївського районів досі застосовуються екстрені відключення.

«На іншій частині Правого берега діє графік відключень», – зазначили в ДТЕК.

Попри успішне відновлення, ситуація залишається складною на локальному рівні. Додаткове навантаження на систему створюють низькі температури повітря.

«Наразі тривають роботи з ліквідації локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж і морози», – зазначають у ДТЕК.

Масове використання обігрівачів призводить до перевантаження вцілілих ліній, що провокує точкові знеструмлення.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання.

Як відомо, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання.

Також через погіршення погодних умов мешканців Києва закликають утриматися від поїздок містом.