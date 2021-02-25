Директор ЮНЕСКО пригрозила 130 країнам, які не почали вакцинацію від коронавірусу

Ці держави не отримають необхідних препаратів до 2022 року, якщо стан справ не зміниться, заявила глава ЮНЕСКО

Першу дозу вакцини від Covid–19 не отримали жителі понад 130 країн світу, в тому числі найбільш вразливі.

Про це заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

«Коли було оголошено про проведення кампаній із вакцинації, світ зітхнув з полегшенням. Без солідарності ми далекі від досягнення цієї мети. Більш ніж 130 країн ще не отримали жодної дози препарату, а найбільш вразливі держави наразі не захищені», – зазначила гендиректор.

За її підрахунками, якщо стан справ з вакцинами не зміниться, країни, що розвиваються, не отримають доступу до препаратів бодай до кінця цього року.

Таким чином, наголосила Азуле, пандемію не вдасться подолати ще довгий час.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

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