Попросив цигарку – опинився в лікарні. У Києві чоловік жорстоко побив знайомого (фото)

Чоловік вдарив знайомого рукою в обличчя, а потім ще декілька разів ногою по голові та тулубу

Зловмисник агресивно відреагував на прохання товариша пригостити його цигаркою

На вулиці Галицькій у Подільському районі Києва чоловік жорстоко побив знайомого за те, що той попросив у нього цигарку. Чоловіка у важкому стані госпіталізовано. Про це до поліції повідомили лікарі.

У медичний заклад та на місце події виїхали дві слідчо-оперативні групи для з’ясування усіх обставин, інформує пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці від очевидців дізнались, що потерпілий разом із своїми знайомими в кафе вживав спиртні напої, після чого вийшов на вулицю та попросив цигарку у знайомого. Той у відповідь вдарив чоловіка рукою в обличчя, від чого останній втратив рівновагу та впав зі східців. Після цього зловмисник ще декілька разів ударів ногою по голові та тулубу потерпілого та пішов геть.

Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали 42-річного уродженця Кіровоградської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалось, що він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбув покарання за умисне вбивство.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.