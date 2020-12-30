  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Попросив цигарку – опинився в лікарні. У Києві чоловік жорстоко побив знайомого (фото)

    • Розсилка
    Чоловік вдарив знайомого рукою в обличчя, а потім ще декілька разів ногою по голові та тулубу&nbsp; - Попросив цигарку – опинився в лікарні. У Києві чоловік жорстоко побив знайомого (фото)
    Чоловік вдарив знайомого рукою в обличчя, а потім ще декілька разів ногою по голові та тулубу 
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Зловмисник агресивно відреагував на прохання товариша пригостити його цигаркою

    На вулиці Галицькій у Подільському районі Києва чоловік жорстоко побив знайомого за те, що той попросив у нього цигарку. Чоловіка у важкому стані госпіталізовано. Про це до поліції повідомили лікарі.

    У медичний заклад та на місце події виїхали дві слідчо-оперативні групи для з’ясування усіх обставин, інформує пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці від очевидців дізнались, що потерпілий разом із своїми знайомими в кафе вживав спиртні напої, після чого вийшов на вулицю та попросив цигарку у знайомого. Той у відповідь вдарив чоловіка рукою в обличчя, від чого останній втратив рівновагу та впав зі східців. Після цього зловмисник ще декілька разів ударів ногою по голові та тулубу потерпілого та пішов геть.

    Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали 42-річного уродженця Кіровоградської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалось, що він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбув покарання за умисне вбивство.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Попросив цигарку – опинився в лікарні. У Києві чоловік жорстоко побив знайомого (фото)
    Попросив цигарку – опинився в лікарні. У Києві чоловік жорстоко побив знайомого (фото)
    Попросив цигарку – опинився в лікарні. У Києві чоловік жорстоко побив знайомого (фото)

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Фігуранту повідомлено про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies