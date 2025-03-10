Скільки парафій у столиці перейшло з Московського патріархату. Свіжі дані шокують

Усі переходи від УПЦ МП до ПЦУ відбулись позаминулого року

За три роки повномасштабного вторгнення лише чотири релігійні громади в Києві змінили канонічну приналежність і перейшли з Московського патріархату до Православної церкви. Про це в інтервʼю «Главкому» заявила голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

Варто зазначити, що усі переходи від УПЦ МП до ПЦУ відбулись у 2023 році. Станом на сьогодні невідомо про жоден новий перехід громад, який відбувся б у 2024 році, зокрема після прийняття закону.

Тим часом серед близько 1300 релігійних об’єднань та організацій у столиці 313 – Української православної церкви, що прибрали приставку «Московського патріархату», включаючи 267 громад, 14 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади, продовжують діяти. Для порівняння: у ПЦУ ці цифри менші – 241 організації, включаючи 192 громади, 10 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади.

Нагадаємо, у 2024 році президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Закон передбачає, що релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення, Держслужба видасть припис церкві на виправлення ситуації. Протягом 30 днів з дня отримання припису релігійна організація зобов’язана усунути порушення та надіслати до ДЕСС звіт з відповідними доказами. Разом зі звітом можуть подаватися заперечення щодо встановлених ознак афілійованості. Встановлений строк подання звіту може бути продовжений, але не більш як на 60 днів.

Якщо порушення не будуть усунуті, ДЕСС визнає організацію афілійованою з РПЦ і подає до адміністративного суду позов про припинення її діяльності. Апеляційні скарги розглядає Верховний суд, його рішення остаточні та подальшому оскарженню не підлягають.

Правом звернення до судів Державна служба України з етнополітики та свободи совісті може скористатися лише через дев'ять місяців з дня, наступного за днем опублікування закону.

Як повідомлялося, у Чернівцях перша релігійна громада перейшла з Московської церкви до ПЦУ.

До слова, Служба безпеки повідомила про підозри двом клірикам Московської церкви, які очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях. Настоятелі публічно вихваляли російського диктатора Володимира Путіна, закликали до захоплення України та поширювали антисемітські висловлювання.