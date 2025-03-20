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«Каструльний бунт». Туреччину накрили протести через затримання мера Стамбула

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Каструльний бунт». Туреччину накрили протести через затримання мера Стамбула
Містяни вмикають й вимикають світло в квартирах, підтримуючи вуличний протест
скриншот з відео

Ті, хто залишився вдома теж по-своєму протестують

У Туреччині поліція затримала мера Стамбула Екрема Імамоглу, ключового опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана. На фоні цього в країні тривають масові протести через затримання лідера опозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

У країні розпочалась «‎каструльна революція». Зазначається, що попри заборону, люди все ж вийшли на вулиці через затримання Імамоглу, але ті, хто залишився вдома теж по-своєму протестують.

Вони голосно стукають в посуд, відкривши вікна, та вмикають й вимикають світло в квартирах, підтримуючи вуличний протест

Управління губернатора провінції Стамбул повідомило громадськість, що будь-які масові заходи у всьому регіоні заборонені протягом чотирьох найближчих днів, тобто до 23 березня. Рішення поширюється на мітинги, демонстрації та заяви для преси.

Однак демонстрації проти затримання мера Стамбула Імамоглу відбуваються у Анкарі, Стамбулі та Ізмірі.

Як відомо, Імамоглу звинувачують в корупції та допомозі терористичній групі в тому, що головна опозиційна партія в середу назвала «переворотом проти нашого наступного президента».

За повідомленням місцевих ЗМІ, затримання Імамоглу відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції.

Крім того, як повідомляє «Главком», влада частково обмежила громадянам доступ до соцмереж. Наразі у країні не працюють Insagram, YouTube і соцмережа X.

Також турецька ліра впала до рекордного мінімуму на тлі затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та масових протестів у країні. 

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Теги: Туреччина мітинг поліція протест Стамбул

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