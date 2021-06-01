Порятунок пам’яток Києва. Забудовнику заборонять руйнувати історичнй особняк

Особняк Баккалинського на вул. Іллєнка, 30 може отримати статус пам’ятки місцевого значення

Забудовнику дозволять виключно реставрувати особняк Баккалинського, не завдаючи пам’ятці жодної шкоди

Заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів підготував проєкт рішення Київської міської ради для збереження культурної пам’ятки столиці – особняка Баккалинського, що розташований на вулиці Юрія Іллєнка, 30. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Особняк Баккалинського внесено до реєстру як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини. А це означає, що руйнувати чи перебудовувати будівлю не можна», – зазначив Прокопів.

За словами заступника голови КМДА, цей проєкт дозволить забудовнику, якому раніше було передано земельну ділянку в оренду, виключно реставрувати згаданий об’єкт, не завдаючи пам’ятці жодної шкоди.

Також Пропоків закликав постійні комісії та керівництво Київської міської ради пришвидшити розгляд цього проєкту на сесії міської ради.

«Колеги, допоможіть, щоб прийняття цього рішення не затягнулося. Давайте якомога швидше винесемо документ на сесію Київради», – підкреслив Володимир Прокопів.

Нагадаємо, 27 квітня цього року особняк Баккалинського внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва – надано статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. Відповідний наказ № 29 видав Департамент охорони культурної спадщини 27 квітня 2021 року за поданням громадської організації «Мапа Реновації». Подальші кроки – ініціювання надання будинку Міністерством культури та інформаційної політики статусу пам’ятки місцевого значення і занесення Особняка до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Раніше повідомлялося, що 22 квітня депутати Київської міської ради передали під забудову 120-річний особняк на вул. Іллєнка, 30. На його місці планували звести багатофункціональну адміністративну будівлю.

Нагадаємо також, що 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.