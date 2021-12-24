Мережа висміяла брудні штори у вагонах «Укрзалізниці» (фото)

У коментарях українці вигадувати кумедні історії походження плям на шторах

Сервіс у потягах компанії «Укрзалізниці» знову опинився під прискіпливою увагою пасажирів і користувачів мережі. Цього разу компанію висміяли за «ганчірки для витирання рук» на вікнах у вагонах потягу. Штори були дуже брудними, на них були жирні плями. Відповідні фото опублікував блогер та журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook.

«Як думаєте, це сліди від пиріжків чи курочки у поїзді 129? Укрзалізниця, а які ваші варіанти? Можливо варто все-таки прибрати ці ганчірки для витирання рук з поїздів?», – написав блогер та позначив у дописі сторінки «Укрзалізниці» та керівника з комунікацій пасажирської філії «УЗ» Олександра Шевченка.

Пізніше у коментарях Рудоманов написав, що штори змінили. «Приходив нач поїзда, замінили штору. Написав, що претензій до бригади не маю(дійсно не мав,пост скоріше для зняття цих штор», – доповнив розповідь журналіст.

Утім, користувачі мережі вже встигли зреагувати на пост блогера. Фото брудної штори викликало жарти. У коментарях українці почали вигадувати кумедні назви для «ганчірки» та будувати свої теорії про те, від чого на ній залишилися такі плями.

«Це швидше за все сліди від конденсату на шибках. Але виглядає стрьомно», «Конденсат у переміш із брудом», «А руки тоді чим витирати?», «То грибна ферма!», «Хтось гірко плакав від радості їхати на потязі УЗ, та витирав сльози», «Чай проціджували», «Це сльози начальника поїзда, який читає цей допис і розуміє, що йому влетить».

Нагадаємо, у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони «Укрзалзниці».

До слова, «Укрзалізниця» після скандалу показала, як ставлять ялинку на вокзалі Києва.

Нагадаємо, 23 грудня у Київській міській прокуратурі заявили, що звернули увагу на відсутність новорічної ялинки у холі Центрального вокзалу у Києві. Її мали відкрити до 17 грудня. Зазначили, що на встановлення та прикрасу було виділено 5 млн грн.