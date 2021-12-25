У поїздах Інтерсіті з’явилося меню для веганів

Вартість оновленого ланч-боксу – 150 грн

«Укрзалізниця» підготувала веганське меню за допомогою активістів гуманістичного руху UAnimals, ці ланч-бокси не містять продуктів тваринного походження. Про це пише перевізник на своїй сторінці Facebook.

Вартість оновленого ланч-боксу – 150 грн. Замовити його можна в поїзді або під час купівлі квитків онлайн через чат-бот Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook та на сайті booking.uz.gov.ua.

Представники залізниці зазначили, що у грудні 2020 року у поїздах Інтерсіті+ з’явилися ланч-бокси. З того часу минув рік. За цей період пасажири з’їли понад дві з половиною тонни овочів.

За даними «Укрзалізниці», це фактично дорівнює вантажопідйомності одного пасажирського спального вагона.

Нагадаємо, раніше діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів.

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