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    У поїздах Інтерсіті з’явилося меню для веганів

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    Ланч-бокси розробили спільно з WOG Cafe та Do&amp;Co<br /><br /> - У поїздах Інтерсіті з’явилося меню для веганів
    Ланч-бокси розробили спільно з WOG Cafe та Do&Co

    фото: «Укрзалізниця»/Facebook

    Вартість оновленого ланч-боксу – 150 грн

    «Укрзалізниця» підготувала веганське меню за допомогою активістів гуманістичного руху UAnimals, ці ланч-бокси не містять продуктів тваринного походження. Про це пише перевізник на своїй сторінці Facebook.

    Вартість оновленого ланч-боксу – 150 грн. Замовити його можна в поїзді або під час купівлі квитків онлайн через чат-бот Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook та на сайті booking.uz.gov.ua.

    Представники залізниці зазначили, що у грудні 2020 року у поїздах Інтерсіті+ з’явилися ланч-бокси. З того часу минув рік. За цей період пасажири з’їли понад дві з половиною тонни овочів.

    За даними «Укрзалізниці», це фактично дорівнює вантажопідйомності одного пасажирського спального вагона.

    Нагадаємо, раніше діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів.

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    Теги: Укрзалізниця потяг Telegram WOG
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    У поїздах Інтерсіті з’явилося меню для веганів