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Теплотраса чи дерева? «Київтеплоенерго» нацькувало поліцію на захисників столичних Теремків

Артем Скрипник
glavcom.ua
Артем Скрипник
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Теплотраса чи дерева? «Київтеплоенерго» нацькувало поліцію на захисників столичних Теремків

Конфлікт на Теремках триває кілька місяців і вже вийшов на національний рівень. Влада Києва не надає місцевим документів, на вирубку понад 660 дерев

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» подало заяву в поліцію на киянку Наталю Чернишову та низку інших активістів, які захищають зелену зону на Теремках від знищення.

Про це активістка повідомила громадську ініціативу «Голка». Чернишова розповідає, що активні мешканці Теремків півтора місяця намагаються отримати від заступника голови КМДА Петра Пантелеєва та представників «Київтеплоенерго» відповідні документи: «Ми хотіли б ознайомитися з ордером на видалення дерев та рішення Київради, яке дозволяє прокладання тепломережі через парк, або затверджений Київрадою земельний сервітут, що надає комунальному підприємству «Київтеплоенерго» право прокласти саме на цій ділянці теплотрасу. Документів ми так і не побачили. Натомість підприємство написало заяву на мене, мою подругу Катерину Чепуру та на ще низку громадян до правоохоронців через те, що влітку ми намагалися захистити дерева в парку від знищення».

Адвокат Юрій Мельник зазначає, що звернення до правоохоронних органів чи судів – це типова тактика для місцевої влади і забудовників: «Такі дії часто мають намір справити так званий охолоджувальний ефект на громаду, щоб охочих протидіяти було менше. Схожа ситуація відбувається із журналісткою Оленою Мудрою, яка захищає від знищення Карпати, а також із очільницею громадської організації «Хранителі» Світланою Кураксіною, яка захищає Жихарський ліс та Основ’янське озеро в Харкові. Громадяни попри війну знаходять в собі сили захищати цінні природні ресурси, а недоброчесний бізнес або влада замість того, щоб шукати діалог, витрачає ресурси на те, щоб протидіяти громаді, яка по суті наповнює бюджет і фінансує роботу комунальних підприємств».

Громадська ініціатива «Голка» звернулася по коментар до «Київтелоенерго», але на момент виходу матеріалу комунальне підприємство її ще не надало. 

Чи мали право в Кличка прикриватися урядовою постановою?

Конфлікт навколо прокладання резервної теплотраси на Теремках через лісосмугу триває кілька місяців і вже перейшов на національний рівень. У серпні активістів у вихідний день на зустріч запросив прем’єр-міністр  Сергій Корецький. 

Під час прокладання теплотраси столична влада посилалася на експериментальну постановою уряду № 393, яка дозволила прискорено будувати такі об’єкти в рамках планів стійкості під час війни.

У результаті під загрозою опинилися 662 дерева, зокрема столітні дуби.

Мешканці Теремків вийшли на захист дерев від вирубки
Мешканці Теремків вийшли на захист дерев від вирубки
фото: активістка Катерина Чепура 

Київська міська державна адміністрація пояснювала необхідність робіт потребою створити резервне теплопостачання для Теремків-1 та Теремків-2 на випадок аварійної ситуації на ТЕЦ-5.

Мешканка Теремків Тетяна Трошкіна каже, що кияни розуміють виклики, які несе війна, але в них є питання до того, де влада столиці була раніше: «Три роки тому «Київтеплоенерго» замовило проєктування теплотраси за іншим маршрутом – вулицею Теремківською, тобто в обхід зеленої зони. І на розробку проєктно-кошторисної документації з бюджету столиці вже витратили близько 8 млн грн. Це наші податки, які витратили на створення документів. Це підтверджується оприлюдненими матеріалами тендеру та аналізом документації. Але цей проєкт так і не реалізували. У Київській міській державній адміністрації пояснили, що альтернативні шляхи потребували більше часу. Так а що робили три роки і чому тільки в серпні згадали про опалювальний сезон і як наслідок знищили стільки дерев?»

Фрагмент схеми Києва з тендерної документації, де видно вул. Теремківську через яку мала проходити теплотраса та лісосмуга, за яку ведуть боротьбу кияни  
Фрагмент схеми Києва з тендерної документації, де видно вул. Теремківську через яку мала проходити теплотраса та лісосмуга, за яку ведуть боротьбу кияни  

Але для того, щоб діяли умови експериментальної урядової постанови, є чіткий алгоритм дій. Комплексний план стійкості окремого міста має затвердити відповідний посадовець або орган, визначений постановою, та схвалений рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

«Голка» звернулася до Київської міської державної адміністрації, щоб з’ясувати, чи є такі документи в столиці. Владі Києва знадобився майже місяць, аби надати відповідь на це питання. Отримані документи доводять, що План стійкості столиці не затверджував ані міський голова Віталій Кличко, ані начальник Київської міської військової адміністрації.

Експерт з містобудування та аналітик «Голки» Георгій Могильний наголошує, що за таких умов, коли йдеться про побудову теплотраси на Теремках, урядовою постановою влада Києва послуговуватися не може: «Київрада мала спочатку передати земельну ділянку для будівництва, а «Київтеплоенерго» – отримати дозвіл на будівництво. Натомість ми бачимо самовільне зайняття ділянки та самочинне будівництво, а тепер ще й продовження робіт у парку. Тому питання тут уже не в тому, чи подобається комусь обраний маршрут теплотраси, а в тому, чи має міська влада законні підстави проводити ці роботи саме таким способом. І відповідь проста: ні, не має».

Як зберегти дерева і дати киянам взимку тепло?

Інженер та член Київської міської організації Національної спілки архітекторів України Максим Мятко запропонував інший варіант. Він дозволяє вирубати лише 11 дерев і прокласти теплотрасу. З цієї пропозицією Мятко виступив на зустрічі громади із заступником міського голови Пантєлєєва ще в серпні. 

Є ще один варіант, який запропонувала громада, – прокласти теплотрасу вздовж гравійної доріжки ближче до ЖК «Республіка», де зелених насаджень значно менше.

План прокладання теплотраси вздовж паркової зони на Теремках у Києві з мінімальною шкодою для дерев
План прокладання теплотраси вздовж паркової зони на Теремках у Києві з мінімальною шкодою для дерев
автор: Максим Мятко, інженер та член Київської міської організації Національної спілки архітекторів України

Але попри те, що наявні інші варіанти, влада столиці їх не розглядає і в середині вересня техніка знову приїхала в зелену зону, щоб продовжувати роботи.

Активісти готують позов до суду щодо дій Київської міської адміністрації та «Київтеплоенерго». Серед питань, які вони планують оскаржувати, – законність проведення робіт у парковій зоні та наявність правових підстав для будівництва за обраним маршрутом.

Артем Скрипник, адвокаційник громадської ініціативи «Голка»

Теги: Віталій Кличко Київрада опалювальний сезон громада кияни Київтеплоенерго Сергій Корецький

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