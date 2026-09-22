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Київ готується до опалювального сезону: що показала перевірка тепломереж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ готується до опалювального сезону: що показала перевірка тепломереж
Усі виявлені пошкодження на магістралях великого діаметра вже ліквідовані
фото: КМДА

Петро Пантелеєв: «Роботи тривають. Загалом ситуація контрольована»

Фахівці «Київтеплоенерго» завершили перевірку тепломереж столиці перед опалювальним сезоном. Під час робіт виявили 2451 пошкодження, з яких 2413 уже ліквідували. Про це під час пресбрифінгу повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, інформує «Главком».

«Усі виявлені пошкодження на магістралях великого діаметра вже ліквідовані. Водночас обстріли та балістичні атаки спричиняють нові пошкодження інженерних мереж, що впливають на їх герметичність. Тому нам необхідно проводити додаткові обстеження та випробування і за потреби оперативно ліквідовувати пошкодження. Роботи тривають. Загалом ситуація контрольована, усі служби працюють над тим, щоб повноцінно підготувати місто до холодів та опалювального сезону», – пояснив Петро Пантелеєв.

У КМДА зауважили, що гідравлічні випробування є однією з ключових складових підготовки теплового господарства до зими. Труби перевіряють на щільність і міцність, щоб мінімізувати виникнення аварійних ситуацій під час опалювального сезону.

«Київтеплоенерго» також нагадує базові правила безпеки для громадян під час проведення аварійно-відновлювальних робіт і виявлення аварійного пошкодження теплової мережі:

  • дотримуйтесь дистанції щонайменше 10 метрів від місця пошкодження чи огороджувальних конструкцій, що встановлюються на період ремонту й відновлення;
  • оминайте ділянку з аварійним пошкодженням, тимчасово виберіть інші маршрути пересування, оскільки під час ремонту існує ризик розмивання ґрунту теплоносієм, руйнуванням асфальтного покриття тощо;

Якщо ви першими виявили витік та ймовірне пошкодження мереж, негайно повідомте про це комунальні служби. Це можна зробити через:

  • сервіс ДІМ.1557;
  • Контактний центр міста Києва 1551;
  • локальні диспетчерські служби.

Нагадаємо, у Києві триває підготовка житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Станом на 22 вересня 82% будинків, якими опікуються комунальні керуючі компанії, вже отримали акти готовності. Районним держадміністраціям доручили посилити контроль за управителями, а теплопостачальні підприємства міста продовжують обстеження будинків та оформлення документації.

Теги: Київтеплоенерго місто правила безпеки правила

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